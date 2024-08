Briggitte Bozzo, conocida por su participación en La casa de los famosos México 2, ha sido objeto de numerosas especulaciones sobre posibles intervenciones estéticas. Los rumores sobre su apariencia física han circulado ampliamente, generando preguntas entre sus seguidores sobre el alcance de sus procedimientos quirúrgicos.

En respuesta a las especulaciones, Bozzo ha dejado claro que no ha realizado ninguna cirugía estética reciente en sus glúteos. A pesar de las afirmaciones que sugieren lo contrario, la actriz venezolana ha asegurado que los rumores no son ciertos y que su físico actual no ha sido alterado por arreglos recientes en esa área.

Ha confirmado una operación que le practicaron en 2020: una reducción de senos. Esta no tuvo fines estéticos, sino que fue necesaria debido a su diagnóstico de escoliosis, una condición que le causaba dolor y malestar. La intervención fue realizada para aliviar los síntomas de la enfermedad y no para cambiar su apariencia con fines estéticos.

Posteriormente se realizó otra cirugía en Bogotá, Colombia, para colocar un implante que le levantara el busto y en este procedimiento tuvieron que hacerle otra reducción. Brigitte confirmó que también se realizó una liposucción; sin embargo en los últimos meses no ha hecho el suficiente ejercicio y dieta para mantenerla, a lo que Karime Pindter le respondió que la “lipo no es un milagro”.

Aparte de las discusiones sobre su apariencia, Bozzo continúa destacándose en el mundo del entretenimiento. Su participación en La casa de los famosos y su carrera en telenovelas y series han captado la atención del público.