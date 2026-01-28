¿Cuánto costará ver a Harry Styles?

Harry Styles vuelve a México y esta vez con una doble cita. Tras el estreno de su nuevo sencillo “Aperture”, el cantante británico confirmó su regreso a los escenarios mexicanos como parte de la gira Together, Together.

La noticia causó gran expectativa entre sus fans, lo cual se confirmó cuando inició la venta de boletos para su presentación. En redes sociales los fans ya han comenzado a filtrar los costos de las entradas, los cuales rondan de entre los mil y hasta los 15 mil pesos, dependiendo del lugar y el tipo.

La última vez que el ex-One Direction visitó nuestro país fue en noviembre del 2022, cuando trajo su Love on Tour. Desde entonces, sus fans han tenido que esperar pacientes y esa espera está a punto de acabar. Y es que Styles llegará al estadio GNP Seguros los próximos 31 de julio y 1 de agosto, aunque se espera que se anuncien más fechas.

Venta de boletos

El día 26 de enero arrancó la preventa Beyond para clientes Banamex. A pesar de ser una fase exclusiva, se registraron filas virtuales y, después de algunas horas, los accesos se agotaron.

El 27 hubo otra preventa para clientes Priority, y este 28 se abre para todos los tarjetahabientes Banamex; mientras que la venta general iniciará el 29 de enero en punto de las 11:00 horas.