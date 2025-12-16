¿Cuánto costó regalar el libro Grandeza?

A pesar de que el senador Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ha asegurado que consiguió un “gran descuento” de Grupo Editorial Planeta para la compra de miles de ejemplares de Grandeza, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, libreros consultados aseguran que “Planeta es muy duro con sus condiciones comerciales”, y apuntan que, en compras en firme, como la que hizo el senador morenista, el descuento podría ser acaso de “hasta el 40 %”, lo que significaría que el exsecretario de Gobernación pagó poco más de 4 millones 677 mil pesos por los 17 mil 400 ejemplares de la obra, que en librerías tiene un precio de 448 pesos.

El pasado miércoles 10, cuestionado por los reporteros, Adán Augusto López cambió la versión de la compra: no solo dijo que no fueron los 67 senadores morenistas los que adquirieron los libros para ofrecerlos como “regalo navideño” en sus territorios, sino que fue él mismo quien, con dinero de sus ahorros, compró la obra para obsequiarla entre los integrantes de su bancada; también dijo que no fueron 17 mil 400 ejemplares adquiridos, sino solo 6 mil 700. Si así fuera, la compra a la editorial Planeta no deja de ser millonaria, pues ascendería a un millón 900 mil pesos al pagar cada ejemplar a un precio de 269 pesos, aplicando el 40 % de descuento.

La nueva polémica protagonizada por el senador lo vuelve a vincular al expresidente, quien hace dos semanas, a través de un largo video, presentó Grandeza, que consta de 626 páginas y es publicado por Grupo Editorial Planeta, la misma empresa editorial española que en octubre pasado lanzó al mercado el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, Diario de una transición histórica, el cual también fue comprado por el senador Adán Augusto y regalado entre los senadores morenistas.

Una conocida librera que desde hace varios años trabaja con Planeta aseguró que “Planeta es muy duro con sus condiciones comerciales” y que lo máximo que otorga de descuento es hasta el 40 %. Agrega que son conocidas las relaciones de Planeta con funcionarios del gobierno y cita que en su catálogo están los libros de figuras de la llamada 4T, como Paco Ignacio Taibo II, Fritz Glockner, la presidenta Claudia Sheinbaum y AMLO.