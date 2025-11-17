Cuanto cuesta ir a ver 31 Minutos

Desde su estreno en la televisión chilena en 2003, 31 Minutos se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop y sigue marcando a generaciones de Latinoamérica, incluido México, con giras, exposiciones temáticas y shows en vivo.

Muy pronto, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y hasta Calcetín con Rombos Man visitarán la CDMX para llevar sus ocurrencias Al Teatro Metropólitan. Aquí te damos las fechas.

La cita

El público mexicano tiene un cariño especial por 31 Minutos, pues han ofrecido diversas presentaciones con sold out y hasta exposiciones en museos, como la que hubo en diciembre de 2024 y enero de 2025 en el Franz Mayer. Y la última vez que estos divertidos títeres estuvieron en nuestro país fue con la gira “Yo nunca vi televisión”, presentada en 2023. Por eso, el anuncio de su nuevo proyecto radiofónico ha causado entusiasmo entre los fans.

El regreso del elenco de 31 Minutos será en uno de los teatros más famosos de la Ciudad de México con el proyecto “Radio Guaripolo II”, un show que recrea los momentos de caos, sátira y risas que se ven en los episodios de la televisión.

Guaripolo será el anfitrión y pondrá en ambiente al público, mientras que Tulio, Juan Carlos y el resto de personajes harán de las suyas en un espectáculo de música en vivo, humor absurdo y escenarios llenos de color.

Además de escuchar temas icónicos como “Mi muñeca me habló”, “El Dinosaurio Anacleto” o “Diente blanco, no te vayas”, la serie de shows traerá nuevos sketches, una puesta en escena interactiva, entrevistas disparatadas y mucha espontaneidad. Además de la CDMX, “Radio Guaripolo II” tendrá funciones en Guadalajara, Puebla, Mérida y Cancún.

Presentaciones

Las funciones de “Radio Guaripolo II” en la CDMX están programadas para el 3, 4 y 5 de abril de 2026. Los precios de los boletos, de acuerdo con Ticketmaster, van de los $620 a los $1922, dependiendo de la zona.