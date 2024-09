Cuarón confiesa que no sabe dirigir TV

El director mexicano Alfonso Cuarón volvió a la ciudad de los canales para estrenar la miniserie Disclaimer, seis años después de coronarse con el máximo trofeo, el León de Oro, con su filme Roma. El director recibió en la Gran Sala del Lido durante cinco minutos el calor de los aplausos del público, que se puso de pie tras ver los primeros cuatro episodios de la miniserie producida por Apple TV+.

El momento fue la ocasión perfecta de Cuarón para sincerarse con el público: no la hizo pensando para televisión, sino como un filme más en su carrera. “Yo no sé cómo dirigir televisión. Probablemente a estas alturas de mi vida es demasiado tarde para aprender a hacerlo, así que nos acercamos a toda esta aventura como una película. Lo que no calculé bien y que fue muy duro para todos, en particular para los actores, es que filmar una película toma más tiempo. Y este proyecto fue como hacer siete filmes”, compartió el cineasta.

El cineasta llegó acompañado a la Mostra de su reparto, conformado por Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville y Louis Partridge, quienes llenaron de glamour la alfombra. En la rueda de prensa, Cate se mostró muy seria cuando un periodista le preguntó si pensaba sorprender con su atuendo en la gala. “Iré desnuda”, dijo, provocando las risas de los presentes, que se tomaron a broma el comentario menos ella pues, al permanecer inmutable, dejó ver que ese tipo de preguntas le molestan.

De lo que sí habló fue de la diferencia entre la vergüenza y la culpa, ya que en Disclaimer, Cate interpreta a Catherine Ravenscroft, una periodista documental de reputación impecable cuya vida se tambalea cuando descubre que es la protagonista de una novela inspirada en ella que revela un oscuro secreto.

“La culpa es inútil, pero la vergüenza, el arrepentimiento y las lecciones que conllevan son muy poderosas”, explicó la australiana. “Piénselo. Cuando estás educando hijos y regañas a un niño en público y lo apenas lo que provocas es ira. Sin embargo, cuando lo llevas a un lugar privado y hablas a solas con él tienes mayor efecto. Yo creo en las conversaciones personales, creo que el uno a uno, el cara a cara, es más efectivo que la humillación pública”.

La actriz agregó que todos tenemos derecho a vivir nuestra privacidad y habló de su propia experiencia dentro del medio artístico: “No porque los artistas seamos personas muy privadas quiere decir que seamos deshonestos. Todos tenemos problemas que no compartimos porque estamos en el proceso de sanarnos a nosotros mismos”.

Respecto a su personaje, una mujer que tiene que debe enfrentarse a cosas que ha ido enterrando, Cate reflexionó respecto al tema de las memorias reprimidas, uno que Alfonso le permitió trabajar libremente, ya que, enfatizó, “se sintió en las mejores manos posibles”.

La idea fue secundada por Kevin Kline, quien interpreta a Stephen Brigstocke, un profesor jubilado que guarda rencor contra Catherine. El actor aseguró nunca haber trabajado con un director tan detallista e intenso como el mexicano. “Él no solo quiere conseguir la escena, quiere que se haga de la mejor manera. Trabaja con precisión y eso te da mucha seguridad”, refiere.

Mancuerna fotográfica

La fotografía de Disclaimer es otro elemento que destacó Cuarón, la cual fue hecha a “cuatro ojos”, pues contó con el talento de su fiel colega Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quien alternó detrás de cámara con el director de fotografía francés Bruno Delbonnel.

“Fue el propio ‘Chivo’ Lubezki quien me dijo que necesitaba otro fotógrafo para tener otro punto de vista dependiendo de cada personaje. Y en seguida pensamos en Bruno, porque ambos lo admiramos mucho como profesional pero también como persona”, indicó.

“Cada uno es diferente, pero tenían que tener cierta congruencia y temporalidad. Así que en ese sentido hubo mucha coordinación entre ambos para encontrar la narrativa y la voz que cada uno quería tener y que a la vez todo tuviera un equilibrio”, finalizó el cineasta.