Cuatro jornadas para celebrar la danza

Con de bailes de salón, ritmos latinos y urbanos, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), a través del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, inició las actividades para celebrar el Día Internacional de la Danza.

La jornada comenzó con una presentación de danzas polinesias en la que participaron agrupaciones como la academia Molokai y las alumnas del taller del Teatro de la Ciudad.

Posteriormente fue el turno del danzón con los grupos Bella Epoca, Amanecer Danzonero y Academia de Danzón Ocozoc. Minutos después el público disfrutó una intervención de danza española con las alumnas del taller de esta disciplina que se imparte en el Teatro de la Ciudad, para luego dar paso a la danza árabe con el grupo Harëm.

Antes del intermedio llegaron los ritmos latinos, representados por las agrupaciones Kaoz Estudio, Academia Maura Hernández y Heavy Gang. En la parte complementaria se contó con la participación de Academia de Baile Timbaleros, Fusión Team Company, Hip Hop Factory Dreams, Tec Dance Urbano Team by Company y Casa Talentos.

Reconocimientos

Al tomar el micrófono, el director del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, José Natarén, expresó que se encuentran muy contentos de celebrar cuatro jornadas especiales por el Día Internacional de la Danza, en las que no solo se presentan distintos bailarines, sino que también se brindará un espacio para reconocer diversas trayectorias.

En ese sentido, indicó que este año homenajearán a dos personalidades de la danza, el maestro Rodolfo Reyes Cortés y la maestra Sheila Rojas, a quien estuvo dedicada la primera jornada, por su contribución a la danza en el estado de Chiapas.

“En esta ocasión iniciamos el día 23 y finalizaremos el día 26. Espero que todos ustedes nos acompañen en los días posteriores”, externó Natarén. “Es para mí un privilegio que el Coneculta y también la Benemérita Unach, dignamente representada por la maestra Aurora Oliva, celebren las aportaciones que ha hecho la maestra Sheila Rojas”.

Por su parte, la homenajeada expuso que es muy gratificante ver cómo sus estudiantes forman parte de esta programación, no solamente como bailarinas sino también como directoras de sus propios proyectos. “Se me enchina la piel de ver cómo va reverberando todo lo que hemos compartido con ellas”, comentó.