Cuchunuc: gastronomía de resistencia

Con la presencia de más de 20 expositoras y comideras tradicionales, el jueves 26 de febrero, en el parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo el Festival Gastronómico del Cuchunuc, organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC).

La actividad reunió a cientos de capitalinos, que llegaron a degustar una amplia variedad de platillos elaborados con esta flor. La oferta fue amplia, ya que pudieron adquirir desde tamales y botanas hasta refrescantes aguas naturales.

Durante el acto inaugural, en el que estuvieron presentes el alcalde de Tuxtla, Ángel Torres Culebro, y la directora del ITAC, Gabriela Abarca Flores, reconocieron que el evento es una celebración que enaltece la riqueza culinaria y cultural del pueblo zoque en la capital chiapaneca.

Resaltó también el taller de cocina tradicional impartido por el chef Omar Velázquez. Durante esa jornada, las y los participantes aprendieron paso a paso la preparación de exquisitas galletas de chocolate con flor de cuchunuc, así como una deliciosa lasaña, exaltando el valor culinario de este ingrediente emblemático de la región.

“Esta actividad permitió fortalecer nuestras tradiciones gastronómicas, promoviendo el uso de productos locales y fomentando espacios de convivencia y participación comunitaria”, detallaron.

El cuchunuc en la cultura zoque

Para el pueblo zoque, arraigado en las tierras altas y bajas del estado de Chiapas, el cuchunuc es un símbolo de vida, fertilidad y conexión con lo sagrado. Desde tiempos ancestrales, los zoques han observado el ciclo de floración de esta especie, el cual coincide con la llegada de la temporada de lluvias y el renacimiento de la naturaleza.

La flor de cuchunuc en la alimentación zoque es muy emblemática. Su preparación se ha transmitido de generación en generación, por lo que su consumo podría tomarse como un acto de resistencia cultural ante el proceso de urbanización. En ese contexto, eventos de este tipo resaltan el orgullo de una comunidad que conserva sus raíces y que se niega a perecer.