Cuentan historia de una desaparición

Mariana X. Rivera se encontraba aun desarrollándose en el interior de su madre, cuando su tío fue desaparecido. Pero desde que nació y durante gran parte de su vida, nunca lo supo, sino que solamente sentía en ella misma cierta tristeza que no se explicaba.

Un día, grabando los ojos de su mamá, esta le comenzó a contar la historia que habitaba en su familia y Mariana no podía creerlo. “Había una vergüenza familiar y yo no sabía que eso había pasado, entonces comencé a entender todo, yo he trabajado mucho tiempo con desaparecidos y entendía”, cuenta Mariana.

Así fue como decidió hacer Mácula, cortometraje documental nominado al Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y que actualmente forma parte del encuentro fílmico Contra el Silencio Todas las Voces.

Trama

La historia sigue a su mamá, quien paulatinamente va perdiendo la visión. La mácula es la parte de la retina que permite fijar las imágenes, pero ahora permite a la realizadora hacer un viaje de exploración junto a su madre, para develar los eventos silenciados que eclipsaron sentimentalmente las memorias primigenias de su gestación y su nacimiento.

“Fue todo un proceso, porque hablar de estos temas nunca es sencillo, le pedí a mi mamá que me diera un voto de confianza, que yo no haría nada que la vulnerara, más que la historia de ella era mi historia más allá de la vergüenza familiar, para mí era abrumante saber que una desaparición me había atravesado mientras estaban gestándome”, comenta.

Mácula fue, entonces, también una respuesta para Mariana, quien es antropóloga y actualmente investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. “Yo intuía ciertas tristezas que me habitaban, pero que no eran mía, había manifestaciones que no podía explicarme. Y en cuanto ella pudo ver el corto, comenzó a contarme más cosas, para mí fue algo bueno”, abunda.

Mácula seguirá por ahora su camino festivalero en países como Rusia, Bolivia y Moldavia.

Nominación

Por el Ariel, cuya ceremonia se efectuará el 3 de octubre, se encuentra en la misma categoría que La mar, Las voces del despeñadero, Mujer de barro y Toda la vida para siempre. “No hay expectativa, para mi está bonito haber llegado ahí y lo más importante es la visibilidad que tenga el corto”, asegura Mariana.