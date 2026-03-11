Cuentan la historia de “El Wama”

Tras saber de su muerte, ocurrida en 2017, al periodista Alberto Solís le llegan los recuerdos y vuelve a las conversaciones que mantuvo desde 2012, primero presencial y luego por teléfono, con “El Wama”, un hombre que ya reformado, pero con una vida transcurrida entre orfanatos, tutelares, correcciones, reclusorios como Lecumberri y la mítica colonia penal federal de las Islas Marías, que revelan una cruda mirada al sistema penitenciario mexicano.

Basado en una exhaustiva investigación que incluye documentos históricos, entrevistas y testimonios, Alberto Solís, periodista egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, escribió el libro Aguanta el humo: la historia del Wama (Barker Books), un reportaje literario que recupera la vida de un joven que, a los 20 años, fue condenado injustamente por un crimen que siempre negó haber cometido.

Solís asegura en entrevista que, en apenas 12 días, el sistema judicial determinó su destino: 30 años de prisión por el homicidio de Antonio Chi Fui, ocurrido en julio de 1961 en la colonia Roma de la Ciudad de México. “Su caso estuvo lleno de irregularidades: pruebas fabricadas, torturas y un juicio expedito y sin duda es una vida marcada por la injusticia”, señala el autor del libro que dice que, en esa profunda investigación, revela, además, la brutalidad y la corrupción que dominaron las cárceles mexicanas durante décadas.

Destino

“‘El Wama’ tuvo una infancia difícil, prácticamente fue un niño que anduvo en la calle, en orfanatos, entró muy temprano al tutelar de menores, estuvo en la correccional, estuvo preso en varios lugares. Realmente libre, libre, estuvo poco tiempo”, asegura Solís, quien a partir de testimonios y una amplia investigación hemerográfica construyó este reportaje que relata la historia de un hombre y su odisea por las cárceles mexicanas.

“Así llegó al Palacio Negro de Lecumberri, donde pasó una década en un entorno de violencia, extorsión y deshumanización”, cuenta Solís. “Me entero de que él muere, recuerdo lo que él me había dicho que me iba a dejar cosas con sus hermanos. En ese momento se abrieron los canales con los hermanos, empiezo a contactarlos uno por uno, porque fue complicado también el viacrucis de encontrarlos, se dejaron de ver hace mucho tiempo entre ellos”.

A la par de los testimonios recopilados y varias entrevistas, Solís emprendió una investigación en la hemeroteca. “Allí empiezo a cruzar nombres, a tener personajes de ese momento, cómo fue, los agentes que lo agarraron, o sea, todo está publicado muy como novela policiaca, eran grandes reporteros los de ‘La Prensa’, que realmente llevaban datos muy fidedignos, pero si tomaban una postura de llamarles malandrines o de llamarles malhechores, o sea, se tomaban ciertos atributos que ahora ya no”, relata.

Poco a poco, agrega, empezaron a surgir los datos, los personajes, las anécdotas, las atmósferas, cómo se comportaban y entonces “el asunto de ‘El Wama’ se comenzó a poner muy sabroso, la manera en cómo se comportan los presos con los más erizos, cómo se matan, la cantidad de muertos en aquellos tiempos, uno diario, dos diarios, eran de verdad tiempos muy violentos para este sistema”.

El libro ofrece un retrato de la vida carcelaria y de los personajes de la cultura mexicana que habitaron ese submundo, como David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, José Agustín y Juan Gabriel. Solís presentará Aguanta el humo: la historia del Wama, el 12 de marzo a las 21:00 horas, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.