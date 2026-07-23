Cuento ilustra final del Mundial 2026

Días antes del último encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España, un libro se volvió viral entre los usuarios en redes sociales. Se trata de The World’s Game, un cuento infantil escrito por la argentina Yamile Saied Méndez.

La obra se posicionó rápidamente en la conversación de los aficionados, luego de que una joven española @juliablecuaa compartiera el contenido del cuento a través de un video en Tiktok, el cual ya reúne más de 9 millones de reproducciones.

Este cuento, publicado en junio de 2026 en Estados Unidos para celebrar el Mundial 2026, a tan solo nueve días de comenzar el torneo, se volvió tendencia por supuestamente predecir el país que saldría campeón en la justa mundialista.

Semejanzas

El relato, ilustrado por el colombiano Andrés Landazábal, presenta un encuentro entre Argentina y España. En el libro se pueden distinguir algunos jugadores del equipo albiceleste como Messi, además de los españoles Lamine Yamal y Marc Cucurella, con sus característicos rizos.

En el cuento, el primer equipo en abrir el marcador es Argentina, con una anotación de Messi en el minuto 15. España logra empatar en el minuto 88, cuando de manera inesperada un segundo gol del jugador número 7, Fernán Torres, le da la victoria a la Furia Roja.

Aunque Leonel Messi no anotó durante el partido, el libro predijo el movimiento final de Fernán Torres, que les entregaría la Copa del Mundo 2026. Esta obra fue lanzada con el objetivo de celebrar la Copa del Mundo 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.