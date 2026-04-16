Animales y naturaleza selvática protagonizan historias de peligro y aprendizaje. La vida se impone con reglas implacables. Relatos intensos, escritos con claridad y pulso narrativo, pensados para lectores jóvenes y adultos.

Cuentos de la selva es una de las obras más emblemáticas del escritor uruguayo Horacio Quiroga, publicada originalmente en 1918.

Esta obra es una colección de relatos ambientados en la selva misionera (en la región de Misiones, entre Argentina y Paraguay), donde los protagonistas suelen ser animales que actúan como humanos, aunque sin perder sus instintos naturales. A través de estas historias, Quiroga combina aventura, humor, peligro y enseñanzas sobre la convivencia, la inteligencia y el respeto por la naturaleza.

El autor escribió estos cuentos hace casi un siglo. Aunque eran para sus hijos, se transformaron, con el tiempo, en lectura de cabecera de muchos lectores de todas las edades. Estos ocho relatos han estado vigentes por su mezcla de aventura, peligro y paisajes exóticos del continente. Tortugas, flamencos, abejas, todos los animales son personificados por Quiroga y se vuelven protagonistas de historias fascinantes.

A merced de la naturaleza

La selva no es solo el escenario: es una fuerza viva, peligrosa y fascinante. Los animales enfrentan amenazas constantes (cazadores, enfermedades, clima) y deben usar su ingenio para sobrevivir. A menudo aparece la figura del “hombre”, que puede ser tanto aliado como enemigo.

Cuentos de la selva es una obra que entretiene pero también enseña. Cada relato funciona como una pequeña fábula, donde los personajes enfrentan desafíos que reflejan aspectos de la vida humana. La selva, hermosa pero implacable, actúa como maestra, recordando que la naturaleza debe ser respetada.