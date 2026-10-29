Cuentos para abrir ventanas. Antología infantil de autores iberoamericanos propone un recorrido por historias en las que la realidad cotidiana puede transformarse en un escenario lleno de magia, sorpresas y descubrimientos. Sus páginas incluyen bosques encantados, personajes fantásticos y pequeños héroes que deben encontrar la manera de afrontar sus temores, superar pérdidas y proteger aquello que consideran importante.

A través de estas narraciones, los lectores infantiles pueden acercarse a situaciones que, aunque se presentan mediante la fantasía, se relacionan con experiencias humanas reconocibles: hacer amigos, enfrentar lo desconocido, aprender a confiar en los demás y descubrir la importancia de actuar con valentía ante las dificultades.

La naturaleza ocupa un lugar destacado en el universo de estos cuentos. Los paisajes, los seres fantásticos y los escenarios imaginarios funcionan como puertas hacia nuevas experiencias, en las que los personajes descubren que el mundo puede ser mucho más amplio de lo que conocen.

La amistad también constituye uno de los ejes centrales de la antología. Los vínculos entre los personajes ayudan a mostrar el valor de la solidaridad, el acompañamiento y la confianza, especialmente cuando deben afrontar situaciones difíciles o proteger a quienes quieren.

Otro tema importante es la valentía. Los protagonistas no necesariamente son personajes invencibles ni carecen de miedo; por el contrario, sus aventuras permiten comprender que ser valiente significa intentar seguir adelante a pesar de las dudas y las dificultades.

La participación de autores de distintos países aporta diversidad cultural a la antología. Las diferentes voces literarias ofrecen perspectivas variadas y muestran cómo la imaginación puede conectar a lectores de lugares distintos mediante historias sobre la amistad, la naturaleza, la esperanza y la superación personal.

La recopilación incluye textos de Antonio Reyes Cisneros, Denisse Loria, Carlo Cohen, David Topete Salmorán, Jesús Sosa León, Jorge Loría Castellanos, Katy Marcela Fueltala Villota, Leticia Leyva, Luisa Moreano, Yvonne Herrerías Diego y Tabi Alonso Peralta.