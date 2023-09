En una entrevista televisiva para promover la película Sound of freedom, el conductor Michelle Ruvalcaba tuvo un encuentro ríspido con Eduardo Verástegui, productor de este filme que aborda el tema del tráfico de menores en el mundo.

La charla se intensificó cuando el periodista hizo referencia al comentario de Eduardo en X (Twitter), donde aseguró que “sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia”. Ruvalcaba le recordó a Verástegui que estos comentarios sobre la comunidad LGBTQ+ fueron negativos y dolorosos.

“Soy parte de la comunidad y nunca, nunca se me ha antojado un menor para violarlo”, dijo Ruvalcaba. “Quiero dejarte claro que tus comentarios negativos sobre la comunidad me han herido. Tengo 38 años, tengo cuatro sobrinos, soy parte de la comunidad y nunca, nunca se me ha antojado tocar un niño”.

En respuesta, Verástegui dijo: “Ayúdame a combatir este problema. Te ofrezco disculpas si te ofendí”. Michelle Ruvalcaba añadió: “Aguas con lo que dices nada más, porque sí llegas a dañar”.

El actor y aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia de México señaló que invitaba a la audiencia, sin importar su ideología política o sus creencias religiosas, para concienciar sobre la erradicación de la trata de menores.