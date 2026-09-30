Cuestionan actos de Fernanda Tapia

Luego de la publicación, en esta casa editorial, de los múltiples trabajos que Fernanda Tapia realiza para empresas privadas y de dar cuenta del poco tiempo que destina a su función pública como directora de Radio Educación, la emisora cultural que trabaja en la precariedad hubo reacciones.

Jorge Bravo, exdirector de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información dijo que, si bien los ingresos de Tapia no son mal habidos, lo más grave es la falta de apoyo para la emisora. “No se les da suficiente presupuesto, incluso se les reduce más que darles, solo para sortear la inflación, y sin recursos no puede haber buenos contenidos y sin buenos contenidos no pueden crear audiencias”.

Sobre la ausencia de Tapia, la cual ha sido ya denunciada por los trabajadores de la emisora, Bravo añade que un medio de comunicación, y más uno de carácter público y cultural, no puede avanzar sin la conducción comprometida de su principal cabeza.

Por su parte, el legislador panista Federico Döring cuestionó cómo es que la funcionaria pudo comprar una casa con un valor superior a los 10 millones de pesos al contado, y además poseer una colección de juguetes con un valor similar. “Resulta que hoy dirigir un medio público deja tanto que hasta alcanza para comprar casas de 10 millones de pesos pagados de contado, y hasta colecciones de juguetes de otros 10 millones”.

Laura Álvarez Soto, diputada panista del Congreso de la CDMX, reprochó el discurso del régimen que promueve la austeridad, pero que otorga sueldos excesivos. “Esa es la verdadera cara de la narrativa oficial. Para el pueblo: promesas, discursos y cinturón bien apretado. Para los suyos: sueldazos, contratos con conyugues y propiedades millonarias”.