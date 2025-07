¿Cuevas indemnizará a su hermana?

Aída Cuevas afirma que está dispuesta a perdonar a su hermano; sin embargo, el proceso legal, a través del que están confrontados, tiene que seguir su curso, motivo por el que aclaró que, no queda en ella lo que sucederá con la indemnización que Carlos tendría que pagarle, pues esa es una decisión que tomarán sus abogados.

La cantante de ranchero estuvo como invitada en la más reciente función de Las leonas y, en su encuentro con la prensa, habló de la absolución que obtuvo, luego de que la justicia la favoreciera, frente a la demanda que Carlos Cuevas interpuso por daño moral. “Gané, gané la demanda y (la resolución) es definitiva”, asegura Aída, a pesar de que los abogados de su hermano ya apelaron, ante la decisión de los tribunales.

La artista fue absuelta desde junio de 2024; sin embargo, no había querido darlo a conocer, por tratar de mantener el asunto con cierta discreción. “A mí no me gusta salir a hablar de problemas, no me gusta salir a ventilar las cosas, pero lo tuve que salir a decir”, precisó para Venga la alegría.

Fue el 10 de junio cuando el abogado de la famosa, el licenciado Enrique González Casanova, fue al estudio de Ventaneando para dar a conocer la absolución, tras la búsqueda de Carlos Cuevas de ser indemnizado —a través de la demanda por daño moral— con más de 25 millones de pesos.

Aliviada, la cantante indicó que, de haber perdido la demanda, no sabe de dónde hubiera obtenido el monto que su hermano exigía a través de la demanda civil. “Eran casi 26 (mdp), pero no, no se hizo. Si yo hubiera perdido, yo creo que hubiera tenido que empeñar... no sé qué”, dijo.

Aclaró que, hasta este momento, desconoce cuál será la cantidad que sus representantes legales solicitarán a Carlos como reparación económica. “Eso lo están viendo mis abogados, la verdad es que eso sí no sé”, expresó.

Cuevas no precisó si esa compensación se trata de otra cantidad de dinero que su hermano tendrá que pagar, además de la correspondiente por el recurso de apelación de gastos y costas (al que recurrió), para que el cantante de boleros se haga cargo de una fracción de lo que Aída pagó, a lo largo del proceso, a sus asesores legales.

Cuando la artista fue cuestionada acerca de si perdonaría el pago a su hermano, si este no tuviera el dinero suficiente para solventar la indemnización, señaló que es un asunto que no está en sus manos, sino en la de los peritos en leyes. “Yo no sé que vayan a hacer mis abogados, sinceramente, se los juro”, reiteró.