El cabello que en verano resulta suave y fácil de manejar puede volverse sorprendentemente difícil de cuidar en invierno. Los mechones se levantan al quitarse el gorro, las puntas se notan ásperas al rozar la bufanda y el cuero cabelludo puede presentar picor o molestias.

Estos cambios suelen deberse a una combinación de baja humedad ambiental, calefacción y hábitos cotidianos de peinado. Un cuidado eficaz del cabello en invierno tiene en cuenta todos estos factores y respeta el tipo de pelo y el estado del cuero cabelludo. El objetivo es mantener el bienestar de la piel, reducir la fricción y proteger el cabello.

El invierno expone el cabello a cambios constantes de temperatura, pasar del aire gélido de la calle al ambiente seco de los interiores también altera la barrera protectora del cuero cabelludo.

¿Por qué el frío afecta a la salud de tu cabello?

Durante los meses más fríos, los vasos sanguíneos del cuero cabelludo se contraen debido a la vasoconstricción. Este proceso reduce el riego sanguíneo y disminuye la llegada de nutrientes esenciales al folículo piloso.

A esta condición biológica se le suma el uso continuado de gorros o bufandas, los cuales generan fricción en la fibra. El choque térmico provocado por las calefacciones altas reseca el cabello, haciéndolo lucir áspero, quebradizo y sin vida.

Errores frecuentes que resecan el pelo en invierno

Aunque es cierto que el clima invernal no favorece la salud de nuestro cabello, es habitual que cometamos ciertos errores en nuestras rutinas diarias que empeoran la situación. ¿A qué errores nos referimos?

Lavarnos el pelo con agua demasiado caliente: Aunque apetezca mucho, esto deshidrata la fibra capilar y abre la cutícula, provocando pérdida de hidratación y una inevitable descamación.

Salir a la calle con el pelo mojado: El frío y la humedad debilitan el tallo capilar, haciéndolo más frágil y propenso a romperse.

El uso excesivo de calor: El secador a alta temperatura y las planchas eliminan la humedad natural, dejando el pelo seco y quebradizo. De usarlos, procura aplicar un protector térmico del cabello.

Secar el cabello bruscamente con la toalla: Frotar en lugar de presionar suavemente daña la cutícula y provoca un mayor encrespamiento y más rotura.

Usar productos demasiado agresivos: Lo fundamental en estas fechas es la hidratación.

Abusar de los cambios bruscos de temperatura: Como ya hemos dicho antes, pasar de ambientes muy fríos a interiores con mucha calefacción deshidrata el cabello. Y mucho. Así que mejor evita estas situaciones.

Peinados y protección del cabello en invierno

Más allá de los productos, una estrategia sencilla y muy efectiva para proteger el cabello del frío es recurrir a peinados protectores. Trenzas, moños bajos o coletas suaves mantienen el cabello recogido, reducen la exposición directa al viento y al aire seco y minimizan la fricción con bufandas y prendas de lana, que son una de las principales causas de rotura en invierno. Si usas gorro, elige materiales de algodón o seda en su interior, ya que la lana y las telas sintéticas generan electricidad estática y pueden debilitar aún más la fibra capilar.

Un peinado no es protector simplemente porque se mantenga en su sitio durante varios días. Las trenzas apretadas, las extensiones y los moños muy tirantes pueden causar alopecia por tracción. La tensión continuada puede acabar provocando una pérdida permanente del cabello.

Para el cabello rizado y afro, prioriza peinados que permitan acceder al cuero cabelludo para lavarlo y aplicar acondicionador sin manipular excesivamente el pelo. Las decisiones de peinado deben facilitar el cuidado del cuero cabelludo, sin posponerlo.

Rutina paso a paso

Lava el cabello con agua tibia: El agua demasiado caliente elimina los aceites naturales que protegen la superficie del cuero cabelludo. Intenta hacer el aclarado final con agua templada para mantener la hidratación y sellar la cutícula.

Modera la temperatura de las herramientas de calor: El secador y las planchas son muy habituales en esta época para evitar salir con la humedad en el pelo. Aplica siempre un protector térmico antes de usarlos y mantén el secador a unos 15 centímetros de distancia.

Masajea el cuero cabelludo: Realizar un suave masaje diario con las yemas de los dedos estimula la microcirculación y favorece la correcta oxigenación de las raíces.

Alimentación para un cabello más fuerte

Siempre decimos que “somos lo que comemos”, y la nutrición también se percibe, y mucho, en la salud del cabello. Por ello, en invierno también es necesario cuidar con qué nos alimentamos, porque influirá en todo nuestro organismo, incluido el cuero cabelludo y el pelo. Debemos incluir antioxidantes, como las vitaminas C, E y F, zinc, hierro, vitaminas B5 y B6 y los ácidos grasos omega 3, y tomar alimentos como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos, las legumbres, las verduras de hoja verde, los cereales integrales, los huevos, los lácteos semidesnatados, los cítricos y los pescados azules.

En cuanto a los suplementos, funcionan muy bien los que incluyen biotina, vitamina D, zinc, hierro y omega 3, que ayudan a fortalecer la fibra capilar y prevenir la caída. La biotina, por ejemplo, es esencial para la producción de queratina, la proteína que compone el cabello, haciéndolo más fuerte y resistente. La falta de vitamina D, por su parte, es más común en invierno debido a la menor exposición solar, lo que se asocia frecuentemente con la caída del cabello. En cuanto al zinc, ayuda a regular la producción de sebo, mientras que los ácidos grasos omega-3 nutren el cabello desde dentro y pueden ser especialmente beneficiosos para combatir la sequedad del invierno.

Aunque pueda parecer un reto, con los cuidados adecuados es posible mitigar los efectos del invierno en nuestro cabello, por ello continuación te dejamos consejos para el cuidado de tu cabello.

Consejos

Además de adaptar tu rutina de cuidado capilar, es importante recordar los siguientes tips para que tu pelo resista y luzca impecable durante toda la temporada.

Empieza por el problema que puedas identificar: enredos, puntas ásperas, electricidad estática o molestias en el cuero cabelludo, después, introduce un ajuste específico y observa cómo responde el pelo.

¡Córtate las puntas!: ¿Quién no necesita sanear un poco el pelo después del verano? La mejor manera de prevenir las puntas abiertas es cortando de vez en cuando por lo sano. Después de la caída del otoño, es una manera de darle una nueva oportunidad a tu pelo de mantenerse fuerte y sano.

Vuelve el frío y el uso del secador: Una de las cosas más agresivas para tu pelo. Intenta, siempre que puedas, secar tu melena al aire y, si no queda más remedio que utilizar el secador, no pongas la temperatura a tope de calor y utiliza siempre un protector térmico.

Agua tibia: También puede que tengas tentaciones de lavar tu pelo con agua ardiendo, y eso es terrible. Sabemos que hace frío, pero si se trata de tu pelo, mejor usa agua tibia para lavarlo y aclararlo. Lo notarás en el brillo.

¿Masajes capilares?: Sí, gracias. Masajear habitualmente el cuero cabelludo aumenta el riego sanguíneo y hace que tu pelo crezca más sano. Además, son súper relajantes para momentos de estrés.

Hidratación: Es muy importante la alimentación y la hidratación. No te olvides de beber mucha agua cada día y de llevar una alimentación equilibrada con una buena presencia de frutas y verduras.