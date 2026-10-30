Cuida tu cabello y evita su caída

El cabello está expuesto diariamente a factores que pueden afectar su resistencia, brillo y apariencia. El calor excesivo, los peinados muy ajustados, la decoloración frecuente y el cepillado brusco pueden debilitar las fibras capilares y provocar que se quiebren. Por ello, es importante mantener una rutina de cuidado adecuada al tipo de cabello y evitar prácticas que lo sometan a una tensión constante.

¿Cómo evitar que se dañe?

Uno de los primeros pasos es lavar el cabello según las necesidades del cuero cabelludo, utilizando un champú adecuado y masajeando suavemente con las yemas de los dedos, sin rascar con las uñas. El acondicionador ayuda a desenredarlo y reduce la fricción, lo que disminuye el riesgo de quiebre. Al salir de bañarse, es preferible retirar el exceso de agua con una toalla sin frotar con fuerza.

También se recomienda limitar el uso de planchas, rizadores y secadoras a temperaturas elevadas. Cuando se utilicen herramientas de calor, conviene aplicar un protector térmico y evitar pasar varias veces sobre el mismo mechón. De igual manera, es importante espaciar los tratamientos químicos, como decoloraciones, alisados y permanentes, pues su uso frecuente puede volver el cabello más frágil.

El cepillado debe hacerse con suavidad, comenzando por las puntas y avanzando hacia la raíz para deshacer los nudos sin tirar. Los peinados demasiado apretados, como coletas, trenzas o chongos que generan tensión constante, pueden provocar pérdida de cabello, especialmente alrededor de la frente y las sienes.

La alimentación también influye en la salud capilar. Consumir suficientes proteínas, frutas, verduras, legumbres y alimentos ricos en hierro ayuda a cubrir las necesidades del organismo. Las dietas restrictivas y las deficiencias nutricionales pueden contribuir a la caída, por lo que no es recomendable tomar suplementos para el cabello sin conocer si realmente existe alguna carencia.

Reconoce las señales

Es importante distinguir entre el cabello que se quiebra y el que se desprende desde la raíz. Perder aproximadamente entre 50 y 100 cabellos al día puede ser normal, aunque la cantidad varía de una persona a otra. Sin embargo, una caída más abundante puede relacionarse con herencia genética, cambios hormonales, estrés intenso, enfermedades, algunos medicamentos o deficiencias nutricionales.

Si notas que se cae más de lo habitual, aparecen zonas con menos cabello o la raya comienza a ensancharse, lo recomendable es acudir con un dermatólogo para identificar la causa. En algunos casos, la caída es temporal, pero en otros necesita tratamiento específico. Cuanto antes se determine el origen, mayores pueden ser las posibilidades de controlar el problema.

Busca una valoración médica si la caída es repentina, aparecen áreas sin cabello, el cuero cabelludo presenta enrojecimiento, dolor, picazón intensa o descamación, o si la pérdida continúa durante varias semanas. También es importante consultar si la caída se acompaña de cansancio persistente, cambios importantes de peso u otros síntomas.

Un cabello saludable comienza con buenos hábitos. Evitar las agresiones constantes, cuidar el cuero cabelludo y mantener una alimentación equilibrada ayuda a reducir el daño y el quiebre. Recuerda que no toda caída se puede prevenir con productos cosméticos: identificar la causa es fundamental para elegir el tratamiento adecuado.