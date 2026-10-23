¡Cuida tus pulmones!

El “agua en los pulmones” puede referirse al edema pulmonar, que ocurre cuando se acumula líquido en los pequeños sacos de aire de los pulmones. En muchos casos está relacionado con problemas del corazón, aunque también puede aparecer por infecciones graves, lesiones pulmonares o exposición a determinadas condiciones ambientales. Es importante distinguirlo del líquido que se acumula alrededor de los pulmones, llamado derrame pleural, ya que sus causas y tratamientos pueden ser diferentes.

Una de las principales medidas preventivas es mantener controlada la presión arterial y cuidar la salud del corazón. La hipertensión, las enfermedades cardiacas y algunos problemas de las válvulas del corazón pueden favorecer la aparición de edema pulmonar. Por eso es importante acudir a revisiones médicas, seguir los tratamientos prescritos y no suspender los medicamentos por cuenta propia. También es recomendable llevar una alimentación equilibrada, moderar el consumo de sal y hacer actividad física de acuerdo con las condiciones de salud de cada persona. En quienes viven con insuficiencia cardiaca o enfermedad renal, el médico puede indicar límites específicos de líquidos y sodio; estas restricciones no son necesarias para todas las personas y deben individualizarse.

Evitar el tabaco y el vapeo, limitar la exposición a sustancias irritantes y atender oportunamente las infecciones respiratorias también contribuye al cuidado pulmonar. Si se padece diabetes, enfermedad renal o alguna afección cardiaca, mantenerla bajo control y acudir a las consultas de seguimiento es fundamental.

Hábitos que ayudan a reducir el riesgo

Controla periódicamente tu presión arterial.

Sigue las indicaciones médicas si tienes enfermedades del corazón o los riñones.

Reduce el exceso de sal en la alimentación.

Evita fumar y exponerte al humo del tabaco.

No tomes diuréticos ni otros medicamentos sin supervisión médica.

Acude a tus revisiones y consulta si notas hinchazón en las piernas o falta de aire al hacer actividades habituales.

¿Cuándo acudir al médico?

El edema pulmonar puede ser una emergencia médica. Busca atención de urgencia si presentas dificultad intensa o repentina para respirar, sensación de ahogo al acostarte, dolor en el pecho, labios azulados o tos con espuma rosada o con sangre. No esperes a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

Si notas falta de aire que empeora gradualmente, necesitas dormir con más almohadas para respirar mejor o tienes hinchazón persistente en las piernas, solicita una valoración médica cuanto antes.

Cuidar el corazón también es cuidar los pulmones. Mantener las enfermedades crónicas bajo control, acudir a revisiones médicas y no ignorar las dificultades para respirar son acciones esenciales para proteger la salud.

¿Sabías que…?

El edema pulmonar puede aparecer cuando el corazón no logra bombear la sangre de manera eficiente y aumenta la presión en los vasos sanguíneos de los pulmones.

La falta de aire al acostarse puede ser una señal de alerta en personas con problemas cardiacos.

El tratamiento depende de la causa; por eso, no es seguro intentar eliminar el líquido con remedios caseros o tomando medicamentos sin indicación médica.