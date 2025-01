Culmina taller de fotografía en Oaxaca

El taller se impartió en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Cortesía

El estado de Oaxaca fue sede del taller “Prácticas al andar”, una experiencia organizada por el Columbia College de Chicago, Estados Unidos, en colaboración con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB). Esta actividad contó con la participación de Zeth y Margarita, dos jóvenes integrantes del Semillero Creativo de Fotografía y Video de Villa de Zaachila.

Ambos fueron seleccionados entre varios aspirantes tras responder a una convocatoria del CFMAB. Durante esta experiencia, trabajaron junto a estudiantes estadounidenses y sus profesores, lo que les permitió aprender nuevas técnicas, compartir perspectivas culturales y conectar profundamente con las historias que las periferias oaxaqueñas tienen para contar.

El taller se llevó a cabo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, mientras que la muestra final del trabajo se presentó en la Escuela de Muralismo de Oaxaca.

Una experiencia transformadora

Margarita y Zeth, de 21 y 22 años respectivamente, consideran que esta formación les impulsa a llevar la fotografía a un nivel “más profesional”.

Las y los participantes no solo compartieron conceptos fotográficos y revisaron el trabajo de artistas que documentaron espacios no convencionales, sino que también recorrieron las calles de Oaxaca en busca de historias únicas que reflejaran las realidades urbanas.

Para Zeth, dicha oportunidad marcó un hito en su vida. “Ha sido increíble llevar lo que hacemos a un nivel más alto y compartirlo con una universidad tan prestigiosa como la Columbia College”, comentó.

En ese sentido, consideró que el trabajo que realiza el Semillero Creativo “es bastante grande, porque, personalmente, no tengo mucho tiempo en la fotografía. Entré al Semillero hace un año aproximadamente, y no sabía absolutamente nada, entonces todo lo que he aprendido lo he obtenido en él. No es coincidencia que hayamos sido seleccionados dos integrantes del Semillero, creo que eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo en estos espacios”.