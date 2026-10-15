Culminando una etapa profesional

Ernesto celebró con entusiasmo su graduación de la licenciatura en Derecho, acompañado de familiares que se dieron cita para compartir su felicidad por este importante logro académico. Sus padres fueron los anfitriones de una agradable recepción en la que el festejado recibió muestras de afecto de parte de sus seres queridos, sobre todo de sus padrinos, quienes reconocieron su dedicación. La reunión transcurrió entre exquisita comida, música y un emotivo brindis en el que todos le desearon una trayectoria profesional llena de satisfacciones y nuevos éxitos