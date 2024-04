Si bien Luis Miguel iniciará su gira 2024 por Estados Unidos con un primer concierto en Seattle, su hermano, Alejandro Basteri, podría enfrentar serios problemas legales.

De acuerdo con Ventaneando, las acusaciones en contra de Basteri estarían relacionados con la marca de ropa que inició Alejandro, y es que una de sus socias lo señala de presunto abuso de confianza y fraude.

“Una de las socias que conforman este proyecto, de nombre Irene Muñoz, está por presentar una denuncia por abuso de confianza y fraude, porque, asegura, la sacaron del proyecto, la vetaron de las redes sociales, le quitaron el control de estas y no le han entregado informes de ganancias en torno a este proyecto”, contó durante la emisión en vivo Rosario Murrieta.

La conductora de Azteca detalló que Muñoz habría invertido más de 500 mil pesos en Basteri Collection; además de que estuvo detrás del proceso de registro de la marca ante el IMPI y contactó a los artesanos de las prendas y los proveedores.

Pero eso no es todo, Murrieta también explicó que esta situación también podría salpicarle al intérprete de “La incondicional”, pues según reveló el periodista Beto Tavira, Luis Miguel participó en varias reuniones de la empresa. “Hubo varias juntas y estaba presente Luis Miguel porque lo querían hacer partícipe del proyecto. Y lo único que le dijo en estas reuniones vía zoom a Alex fue ‘te pido que no me metas en problemas, solo te pido’”, agregó.

Basteri Collection fue creada a finales del 2021 como un homenaje a su desaparecida madre Marcela Basteri, e incluye ropa, zapatos, bolsas, llaveros y hasta una línea de joyería. Alejandro no había hablado al respecto hasta la tarde del viernes.