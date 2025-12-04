Cultura comunitaria invita a su fiestas

En el marco de las fiestas decembrinas, el programa Cultura Comunitaria, de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, invita a celebrar con múltiples actividades gratuitas. Los Semilleros Creativos presentan una programación que incluye conciertos, muestras escénicas y exposiciones.

El Semillero Creativo de Teatro y Dibujo en Yehualtepec, Puebla, invita al festival Camino para la paz, que incluye un desfile, una pastorela y una muestra de cómics de la temporada. La cita es el sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el Bachillerato Digital Número 36, en Camino a Xochitlán sin número, Tepazolco, Tlacotepec de Benito Juárez.

Por su parte, el Semillero Creativo de Teatro y Lengua Hñähñu en Zimapán, Hidalgo, prepara el evento ¡Felices Fiestas! en la comunidad de Remedios. Se presentarán los actos escénicos: Ándale Juana, Pancho y Poncho y Angelino y Luciferino, en los que infancias y juventudes, junto con Coyote Teatro, representan historias que rescatan las tradiciones y la cultura del pueblo hñahñu. La cita es el jueves 11 de diciembre, a las 15: horas, en la biblioteca Profesor Ausencio Reséndiz Castañeda, ubicada en Lázaro Cárdenas Zimapán, Hidalgo.

Convites para todo el público

A su vez, los Convites Culturales celebran 72 jornadas culturales abiertas al público, con comida, piñata y el ambiente festivo tradicional de la temporada.

Espacios de encuentro, los Convites promueven la participación mediante actividades artísticas y culturales para todas las edades. Su objetivo es fomentar el esparcimiento, la apropiación del espacio público y la construcción de una cultura de paz en municipios prioritarios.

Bajo dicha premisa, durante las sesiones —que iniciaron el 27 de noviembre y siguen hasta el 16 de diciembre— se lleva a cabo una asamblea con los públicos participantes de los Convites Culturales, con el propósito de generar un espacio de encuentro y diálogo que permita conocer sus intereses, inquietudes y deseos y, con ello, desarrollar la programación cultural del siguiente año.