Cumbia mexicana a nivel mundial

Grupo Niche y Grupo Cañaveral darán su “Salsa Cumbión” en México. A propósito de ello, Emir Pabón, integrante de los cumbiamberos forjados en suelo azteca, destacó que los grupos y orquestas mexicanas ya están al nivel de los extranjeros.

Como se puede ver en el cartel del evento, ambos conceptos están a la par, cuando en años pasados las orquestas extranjeras eran puestas como los “estelares”. “En ‘Salsa Cumbión’ estamos con la misma sinergia, la misma hermandad y somos dos agrupaciones que tenemos historia. No hablo del pasado, este concierto son dos agrupaciones que están al mismo nivel, a la par, nadie hace más que el otro, ya que ambos se encuentran creando música y trabajando”, indicó el músico.

Emir mencionó que el show que ofrecerán tiene un significado, ya que se celebran los 45 años en el escenario de Niche, 30 años de Grupo Cañaveral y más de 70 años de carrera de su fundador, su padre Humberto Pabón.

Por otra parte, en un plano más personal, se le preguntó a Emir si volvería a un nuevo reality, ahora que causan más polémica, recordando que él ya estuvo en Big Brother. “Si entrara, no me consideraría ni combativo ni buena onda. Soy muy buena onda, pero cero dejado. No me gustan las injusticias o que falten al respeto, pero soy muy agradable. Lo que hoy cambia es cómo te perciben en las redes sociales”, destacó.