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Cumbia mexicana está de luto

Abril 14 del 2026
Cumbia mexicana está de luto

La cumbia mexicana está de luto. Este 12 de abril se confirmó la muerte de Paco Silva, figura clave en la historia del género bailable en el norte del país y líder de La Tropa Colombiana.

De acuerdo con información difundida por la agrupación, el músico falleció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hecho que generó una inmediata ola de reacciones entre fans y colegas.

Originario de Monterrey, Nuevo León, Paco Silva construyó una carrera de más de cuatro décadas. Desde la fundación de La Tropa Colombiana en 1984, ayudó a definir un sonido que mezcló la cumbia colombiana y el vallenato con el estilo regiomontano.

Bajo su liderazgo, la agrupación se convirtió en referente del género tropical, con temas que siguen sonando en fiestas y bailes como “20 años”, “El Gallo Moro” y “Los caminos de la vida”, este último considerado su mayor clásico.

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