La cumbia mexicana está de luto. Este 12 de abril se confirmó la muerte de Paco Silva, figura clave en la historia del género bailable en el norte del país y líder de La Tropa Colombiana.

De acuerdo con información difundida por la agrupación, el músico falleció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hecho que generó una inmediata ola de reacciones entre fans y colegas.

Originario de Monterrey, Nuevo León, Paco Silva construyó una carrera de más de cuatro décadas. Desde la fundación de La Tropa Colombiana en 1984, ayudó a definir un sonido que mezcló la cumbia colombiana y el vallenato con el estilo regiomontano.

Bajo su liderazgo, la agrupación se convirtió en referente del género tropical, con temas que siguen sonando en fiestas y bailes como “20 años”, “El Gallo Moro” y “Los caminos de la vida”, este último considerado su mayor clásico.