Cumbiallowin tendrá reggae, cumbia y terror

La nueva edición del Cumbiallowin anunció el line up para su edición 2026, presentando a la mítica banda de reggae de los noventa Antidoping.

La agrupación es conocida por éxitos como “Sal a caminar”, “Juego a muerte” y “La noche cayó en el barrio”, que ya son clásicos del reggae y la cultura rastafari en México.

También se contará con la participación de una banda sorpresa perteneciente a la escena de la música del sureste de México y que será revelada en las siguientes semanas.

Las buenas nuevas

Este año tendrán una nueva locación, el Expo Convenciones Chiapas, ubicado al poniente de la capital del estado y que cuenta con una capacidad de hasta 4 mil asistentes.

Como parte del talento local se contará con la presencia de los guapachosos de Zatániko Sabor, el ritmo de Chiflido, la cumbia de Juicy Demon y una marimba sorpresa para no perder el toque chiapaneco. Como este evento se lleva a cabo en el marco del Día de Muertos, también habrá un concurso de disfraces con sus respectivos premios para los más creativos.

La cita es el próximo 31 de octubre a las 6:00 p.m. y podrás adquirir tus boletos a través de Fan Access. Los costos serán revelados por fases y se espera que ronden entre los 500 y mil pesos, dependiendo de la fase en la que se haga la compra.