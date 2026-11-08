Cumple sueño de estar en el Auditorio

La cantante española Aitana, regaló a sus fans una noche llena de estrellas, baile, música y fiesta, en lo que fue el primero de tres conciertos en la Ciudad de México, donde llegó con su gira Cuarto Azul, un tour que le ha permitido cumplir también un sueño propio, presentarse en el Auditorio Nacional.

“Cuando vine de viaje por primera vez estaba empezando mi carrera, tengo 27 años pero en ese momento tenía 18 o 19; yo me quedaba en un hotel por aquí cerca y veía desde la ventana el Auditorio Nacional, y la gente de mi disquera me decía ‘algún día vas a actuar ahí’. Yo lo veía imposible, porque me parecía un lugar demasiado especial y emblemático para los artistas, entonces el poder hacer hoy esto es un sueño cumplido”, expresó Aitana.

Espectáculo

Las ganas de estar en ese escenario se notaron, porque la también compositora presentó un espectáculo que reunió artes como la danza y el performance, ya que a través de una escenografía minimalista que simulaba una casa, y en cuyo primer piso recreó una habitación azul, prácticamente representó una puesta en escena para cada canción, con el apoyo de 12 bailarines que la hicieron brillar más.

Sold out

La intérprete de temas como “Lo malo” y “Las babys”, emociono desde el primer momento a sus fans, quienes, al verla aparecer recostada en la cama, portando un sugerente vestuario rosa, mientras comenzaban con las primeras estrofas del tema “6 de febrero”, comenzaron a gritar y a levantarse de sus lugares. “Están increíbles, soy muy feliz y llevo unos días descansando porque me tomé unos días libres en esta ciudad, para mí de las mejores del mundo, porque la verdad qué bonita es Ciudad de México, poder estar aquí todos los días e ir a comer tacos; como dice alguien de mi equipo, es vitamina T”, dijo bromeando Aitana, para después compartir que logró tener tres noches de sold out en el Auditorio, por lo cual se sentía muy feliz y agradecida, pero además significaban las últimas presentaciones de Cuarto Azul en Latinoamérica.