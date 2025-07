Curiosidades sobre los libros

Cada libro tiene su propia historia y secretos por descubrir, por lo que siempre vale la pena sumergirse en sus páginas y explorar todo lo que tienen para ofrecer.La palabra libro proviene del latín “liber”, que significa “corteza de árbol”, ya que los primeros libros se hacían con tablillas de madera cubiertas de corteza.La saga de Harry Potter es la serie de libros más vendida de la historia, con más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.El libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes es considerado la primera novela moderna y ha sido traducido a más de 140 idiomas.El libro más pequeño del mundo es Teeny Ted from Turnip Town, con una longitud de 70 micrómetros. Solo se puede leer con una lupa.El libro más grande del mundo es Bhutan: a visual odyssey across the last Himalayan Kingdom, con un tamaño de 1.5 metros de alto por 2.1 metros de ancho y pesa más de 60 kilos.El primer libro impreso en la historia fue la Biblia de Gutenberg, en 1455, además es el libro al que más idiomas se ha traducido.La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la biblioteca más grande del mundo, con más de 170 millones de ejemplares.En el siglo XVIII, era común que los libros se encuadernaran con la piel de criminales ejecutados.La Biblioteca del Vaticano es una de las bibliotecas más antiguas del mundo y contiene más de 1.6 millones de libros.El libro más caro del mundo es el Codex Leicester de Leonardo da Vinci, que fue vendido en una subasta por más de 30 millones de dólares.