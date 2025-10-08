﻿﻿
Cyndi Lauper anuncia residencia

Octubre 08 del 2025
La cantante Cyndi Lauper se centra en su próximo proyecto que consistirá en su primera residencia artística en Las Vegas. La famosa, quien ha declarado que no planea volver a salir de gira, se instalará en el Coliseo del Caesars Palace del 24 de abril al 2 de mayo de 2026.

En Instagram, Lauper escribió: “Las Vegas se convertirá en ‘Cyn City’ la próxima primavera, cuando traiga mi espectáculo ‘Girls just wanna have fun’ a la ciudad, una oportunidad para que los fans que se perdieron mi gira de despedida celebren por última vez”.

