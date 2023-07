Cynthia da detalles de su embarazo

La historia de amor entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera “es como la de un cuento de hadas”, de acuerdo con la conductora, quien está a poco tiempo de convertirse en mamá, y aunque la pareja ha mantenido alejada de los reflectores su relación desde que eran novios, en esta ocasión, la exconcursante de La Academia reveló detalles de uno de los momentos más especiales: cuando decidió convertirse en madre junto a Carlos.

El intérprete de “Te esperaba” ha cuidado cada detalle de la relación de más nueve años con Cynthia, de una manera muy romántica le pidió matrimonio con un concierto íntimo en el que le dio una carta muy especial que en realidad es una canción llamada “La carta” que lanzó recientemente.

Además, Rivera le preparó una sorpresa para cumplirle el sueño de tener el vestido de novia de diseñador como siempre quiso; por si fuera poco, Cynthia compartió en entrevista con Pati Chapoy detalles íntimos de cómo fue el proceso de convertirse en mamá a los 39 años.

Rivera dejó que Cynthia decidiera qué quería que pasara primero, la boda o el nacimiento de su primer hijo; la exconductora de Venga la alegría eligió que la boda ocurriera primero, y se llevó a cabo en España junto a la familia y los amigos más cercanos. Después, el deseo de convertirse en padres llegó con el embarazo in vitro, proceso en el que se obtienen óvulos maduros de los ovarios y se los fecunda con esperma en un laboratorio. Después, el óvulo o los óvulos fecundados (embrión o embriones) se implantan en un útero.

Cynthia había congelado sus óvulos cuando tenía 35 años, por lo que gracias a este método pudo utilizar sus óvulos jóvenes y les “pegó a la primera”. “Nosotros no tenemos un tema de infertilidad, nunca habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado, pero tenía mis óvulos mucho más jóvenes”, contó, y reveló que el cantante, que se encuentra en plena gira, se involucró en el embarazo desde el primer momento, no ha faltado a ninguna cita con el ginecólogo y está sumamente emocionado con la próxima llegada de León.

“Fue el año pasado que dijimos ‘hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos’ y nos pegó a la primera, in vitro, fue un embarazo in vitro; Carlos se involucró desde el día uno, en todo el proceso, en apapacharme, en darme muchísimo amor, no ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo”, dijo.

Cynthia, que desea tener un parto natural, adelantó que buscará tener otro hijo con Carlos Rivera, quien en repetidas ocasiones ha expresado que uno de sus mayores sueños es convertirse en papá, algo que ocurrirá en poco tiempo.