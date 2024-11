Cynthia Erivo

Nació el 8 de enero de 1987. Sus padres inmigraron de Nigeria a Inglaterra, debido a la Guerra Civil de su país natal. Poco después de que naciera Cynthia y su hermana, Nicolette, decidieron separarse.

Nació en Stockwell, una zona al sur de Londres, Inglaterra. Tuvo una educación católica en un colegio únicamente para niñas llamado La Retraite en Clapham Park y desde entonces ya mostraba interés por las artes escénicas y la música.

Después de su primera obra de teatro escolar, Brecht El círculo de tiza del Cáucaso, consiguió su primer papel en televisión con la serie Confía en mí, soy una adolescente. Más tarde, en el 2004 cursó la licenciatura en Psicología Musical en la Universidad de East London y luego se inscribió en la licenciatura en Actuación en la Real Academia de Arte Dramático que terminó en 2010.

Erivo debutó en el cine en 2018, en Malos tiempos en El Royale, de Drew Goddard, junto a Jeff Bridges, Chris Hemsworth y Jon Hamm, entre otros. La intérprete también encarnó a Belle en Viudas, el drama dirigido por Steve McQueen, donde estuvo acompañada por Viola Davis, Michelle Rodriguez y Elizabeth Debicki. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2018. Erivo puso fin a un año redondo con la nominación al Premio Estrella Emergente en los BAFTA de 2019 por su excepcional trabajo en cine y teatro.

La actriz debutó en Broadway retomando su papel de Celie en la aclamada reposición de El color púrpura. Erivo interpretó ese papel por primera vez en 2013, en el teatro Menier Chocolate Factory de Londres, cosechando críticas entusiastas, una nominación a la Mejor interpretación en un Musical de los Premios de Teatro Evening Standard y otra nominación a Mejor actriz en un musical en los Premios WhatsOnStage. Su interpretación en Broadway le granjeó numerosos premios, incluidos el Premio Tony a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista en un musical, el Premio Grammy como principal solista en la grabación coral original de El color púrpura (Mejor álbum de teatro musical), el Premio Daytime Emmy a la Mejor interpretación musical, el Premio drama desk, el Premio theatre world y Premio outer critics circle.

En la primavera de 2015, Erivo interpretó a Puck en la producción de Liverpool Everyman & Playhouse de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, dirigida por Nick Bagnall. En otoño de 2014, volvió a sus raíces clásicas con la producción, llevada a cabo exclusivamente por mujeres, de Enrique IV, junto a la dama Harriet Walter y dirigida por Phylida Lloyd. En el verano de 2014, Erivo interpretó el papel principal de Dessa Rose, de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, en el estreno europeo de la obra en Trafalgar Studios.

Aparte de una experimentada actriz, Erivo es una dotada compositora y, en 2014, escribió la canción “Fly before you fall” para la película Beyond the Lights. En marzo de 2015 realizó su primer concierto en solitario con un espectáculo titulado Hear My Soul en Kings Place (Londres). Y, en septiembre de 2016, interpretó el papel de Cathy, junto a Joshua Herny, en un pase benéfico del musical Los últimos cinco años, cuyas ganancias fueron para el Centro Brady de Prevención de la Violencia por armas de fuego. En febrero de 2017, Erivo actuó junto a John Legend en la 59ª edición de los Premios Grammy. También actuó, en 2017, en la llamada Governors Ball, la celebración oficial tras los Óscar, en la sala Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles.

Cynthia Erivo es un nombre que estamos escuchando con más frecuencia ya que, junto con Ariana Grande, protagoniza la esperada versión cinematográfica del musical Wicked.

En esta historia Erivo interpreta a Elphaba, la Bruja mala del oeste, quien tal vez en el libro de El Mago de Oz tiene una participación secundaria pero que en la historia de teatro es una de las protagonistas.

Respecto a su sexualidad, la talentosa artista ha sido abierta y ha compartido que se identifica como queer y bisexual. La última vez que fue relacionada públicamente con otra persona fue en 2022 con la actriz y productora de cine y televisión, Lena Waithe, pero nunca confirmaron o negaron que estuvieron juntas.