Cynthia Klitbo le da el sí a reality

Para seguir sumando nombres a esta nueva temporada, La casa de los famosos México reveló a su nueva habitante: la actriz Cynthia Klitbo. La producción del reality presentó a la villana de telenovelas como la quinta confirmada, noticia que fue muy bien recibida por el público.

Klitbo ya había despertado rumores sobre su llegada al programa, esto luego de que se filtrara una lista en redes sociales, además de un video de pista en el que hacían alusión a uno de sus personajes más icónicos: Tamara, de la telenovela El privilegio de amar.

Ansiosa

Durante su presentación, la famosa dijo estar emocionada y muy nerviosa por iniciar este nuevo reto en su carrera; además, adelantó que podremos ver una parte que no todos conocen de ella.

Cynthia se suma a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñalosa quienes ya fueron confirmados.