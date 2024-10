Cynthia Klitbo respondió a los más recientes señalamientos que hizo en su contra Laura Zapata, con quien compartió créditos en el reality show Secretos de villanas. Durante su encuentro con la prensa, Zapata recalcó que las dos vivieron una infancia muy diferente, a pesar de no ser tan cercanas a sus madres.

“Me dejó con mi abuela, ‘aquí le encargo a la niña’. ¡Qué padre!, fue un regalo de vida, pero ella en la primera temporada dijo que su mamá la vendía. No es lo mismo que te dejen con tu abuelita a que te vendan a los señores. Eso es prostitución”, expresó Laura sobre Cynthia.

En charla con el programa Venga la alegría, Klitbo señaló que, por respeto a las otras personas involucradas, no seguirá con esta bronca. “Mira, yo creo que todo puede pasar en un ‘reality’, pero cuando las cosas se expanden fuera de cuadro, fuera del contexto que tenemos nosotros dentro de nuestro reality, y cuando ya van directos a meterse con las madres o la familia, mi mamá no tiene la culpa de que yo me haya dedicado a esto”, declaró.