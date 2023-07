La noche del 19 de julio se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Bicentenario un evento en el que se presentó como acto estelar el grupo mexicano RBD y en el que, de manera desafortunada, falleció a causa de un accidente Alberto Clavijo.

Clavijo era un fotógrafo originario de España, tenía 35 años de edad y era amigo del conductor de televisión Daniel Bisogno, quien dio información acerca del incidente en el programa vespertino Ventaneando.

El presentador lamentó la manera en que ocurrieron los hechos y aseguró que su amigo murió como consecuencia de la negligencia de los organizadores del evento, quienes no atendieron de manera inmediata a la solicitud de ayuda y pretendieron ocultar el accidente ante los demás asistentes.

Bisogno relata cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las declaraciones dadas por Daniel Bisogno en el programa que él mismo conduce, Clavijo cayó al vacío después de haber tratado de recoger su chamarra en una especie de jardinera puesta para la colocación de prendas.

El presentador asegura también que ninguno de los asistentes al evento se percató del hecho, salvo la persona que acompañaba al fotógrafo, quien clamó por ayuda ante los organizadores que estaban presentes.

“No hicieron caso, pero nos enteramos de que la instrucción que recibió una persona de seguridad fue ‘no digan nada, no digan nada, vamos a ver cómo le hacemos, cállense, no mueven, no hagan nada’”, reveló el conductor, negando la veracidad de lo dicho por la empresa organizadora del evento, la cual difundió un comunicado lamentando los hechos y asegurando que nadie de su equipo se encontraba presente en el recinto.

Organizadores niegan responsabilidad

La marca de vodka organizadora del evento de RBD, Smirnoff, lanzó un comunicado donde da sus condolencias a la familia de Alberto Clavijo. Sin embargo, no asume su responsabilidad por la tragedia, ya que aseguran que la víctima recibió asistencia de los servicios médicos y que ninguno de los organizares representantes de la marca se encontraba involucrado en la logística del evento.

Al respecto de la culpabilidad de la marca, Bisogno declaró que el Ministerio Público ya está trabajando en el caso y que ya existe una investigación abierta. Aseveró que las autoridades han clasificado el incidente como un homicidio culposo.