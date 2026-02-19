Da inicio la Muestra Internacional

Este 20 de febrero inicia la 78ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en Tuxtla Gutiérrez con la proyección de Ella y su hijo, dirigida por el iraní Saeed Roustayi.

La cita es este viernes en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, en punto de las 19:00 horas. La entrada tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos. Este ciclo llega al estado gracias a la alianza entre La Muestra Es Nuestra y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a través del mencionado recinto.

La trama del filme —nominado a la Palma de Oro del Festival de Cannes— sigue a Mahnaz, una enfermera viuda que enfrenta la violencia estructural, presiones sociales y el declive de su vida cotidiana en una sociedad patriarcal tras la suspensión escolar de su hijo.

Edición 2025

Gustavo Trujillo, director de la iniciativa La Muestra Es Nuestra, refiere que esta nueva edición marca un hito de madurez en lo que ha sido un santuario de cine. “Las películas se detienen, se discuten y se quedan en la memoria colectiva. Con la Muestra no consumimos imágenes; habitamos historias que nos obligan a mirar hacia donde nadie más mira”, señala.

Asimismo, cuestiona: “¿Por qué ir a la Muestra cuando el espectador tiene al alcance de su mano un amplio abanico de posibilidades para satisfacer su hambre visual? Si miramos atrás, en más de 60 años de Muestra encontraremos a los grandes directores y las películas clásicas que en su momento no concebían el legado que heredarían a la historia del cine, creando también a grandes cinéfilos que han hecho de la Muestra una tradición, un espacio para reunirse, compartir, aprender a ver y disfrutar un cine distinto, reflexivo y analítico”.

Cartelera

La próxima semana se estarán proyectando cintas como Sueños, del director noruego Dag Johan Haugerud; Romería, de Carla Simón; O último azul, de Gabriel Mascaro; Un fantasma para servirte, de Ratchapoom Boonbunchachoke; Dos fiscales, de Sergei Loznitsa; Sirat: trance en el desierto, de Oliver Laxe, y Dos extraños, dos estaciones, de Sho Miyake.

Los interesados en conocer a detalle la cartelera pueden consultar la página de Facebook La Muestra Es Nuestra.