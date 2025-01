Eugenio Siller se adentra en las raíces de la fe con la nueva película El Niño Dios, en donde interpreta a José. Este proyecto que fue grabado durante la pandemia, se estrena este 2025 con un elenco compuesto por Eugenio Siller, Eduardo Yáñez, Fernando Allende, Horacio Pancheri, Sebastián Zurita, Marimar Vega y Scarlet Gruber, entre otros.

La trama sigue a María que recibe la visita del ángel Gabriel y le anuncia que será madre del hijo de Dios. Ya estando en cinta, va junto a su esposo José al censo romano, en donde Herodes planea deshacerse del bebé Jesús.

Eugenio Siller, que interpreta a José, celebra que esta película finalmente vea la luz. “La grabamos poco antes de la pandemia, pero con todo lo que sucedió fue complicado para los productores terminar la edición. Ahora estoy feliz de que podamos verla en la pantalla grande”, comenta en entrevista. Para el actor y cantante mexicano, El Niño Dios fue también la oportunidad para sumergirse en la historia y legado histórico y espiritual de José, el padre terrenal de Jesús. “Es un personaje precioso. Era un hombre bondadoso, protector, con un amor increíble para dar. Es por eso que Dios lo escogió para esa misión tan especial”, reflexiona el actor.

La historia sigue a Jesús librando la masacre de Herodes, su pubertad, mientras comienza a compartir con sus seguidores esperanza a través de sus milagros. El desafío de interpretar a un personaje tan icónico radica en las numerosas incógnitas que rodean su vida y que muchas veces no se abordan cuando se habla de la vida de Jesucristo.

“De José no se sabe mucho. No está en la crucifixión de Jesús, no hay documentos sobre cómo murió o qué edad tenía Jesús en ese momento. Incluso hay teorías que dicen que era mucho mayor que María y que había enviudado antes de casarse con ella. Es un misterio, pero eso lo hace aún más interesante”, señala el actor.

Aunque El Niño Dios es una obra de ficción, la producción se aseguró de mantener un profundo respeto por la narrativa histórica. Con la ayuda de un asesor bíblico, el director y el equipo creativo cuidaron cada detalle. “Había límites claros sobre lo que se podía o no se podía decir. Aunque es ficción, no se trata de inventar algo que no pasó. Hay una gran responsabilidad en contar la historia lo más apegada posible a lo que sabemos”, explica Siller.

La cinta, además de ofrecer una mirada a la vida de José, también quiere ser una obra educativa que busca conectar con audiencias más allá de la fe. “Es para todos, no importa si eres católico o no. Puedes aprender y cultivarte, porque la historia es hermosa y para toda la familia”, destaca el actor. La película ya está disponible en salas de cine.