Da voz a compositores marginados

El ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas, que presenta la Coordinación Nacional de Música y Ópera y el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, presentó el fin de semana el programa “Aquellos que anhelan respirar en libertad”, bajo la dirección de Edith Mora, en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec y en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso.

Seguirá, en el ciclo, la directora argentina Gisela Luretig con “Entre voces y símbolos: mujeres que inspiran”, los días 20 y 22 de marzo en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y el Museo Nacional de Arte respectivamente.

Para el 19 de junio, el Pabellón Escénico de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec recibirá a la directora coral nayarita Fátima Corona con el programa “Voces de Iberoamérica”, en el que explora la música de América Latina a través del tiempo. Corona explica, en entrevista, que actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Arizona y que el año pasado tomó un curso de literatura vocal-orquestal en repertorio sinfónico coral.

Su primer acercamiento fue con Juan Bautista Sancho, compositor español que vivió en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, y que llevó la música religiosa a lo que entonces eran las Californias. “Es uno de los compositores que está dentro del programa que voy a presentar. Empecé a hacer una indagación sobre otros compositores que existieron en Iberoamérica y que pudieran compartir su música”, señala.

Distintos periodos

A partir de la investigación, impulsada por sus maestros el doctorado, Corona dio forma al programa que presentará con el Coro de Madrigalistas, abarcando desde el periodo Barroco, y el enfoque en algunos villancicos y la mezcla de lenguas, (como el español bozal, el náhuatl y el quechua). La obra más actual, subraya la directora, es “Ritual”, del compositor argentino Bernardo Latini. Fue hecha en los primeros años del siglo XXI.

Además, se están consiguiendo instrumentos autóctonos de las zonas. Afirma algo sabido: a través de los siglos, las partituras sufren modificaciones y se vuelve difícil conocer, en verdad, cuál él era el sonido original: “Algunos estudiosos hacen la fusión con lo que se tenía de las investigaciones mediante la musicología y la etnomusicología, cómo han sido fusionados estos elementos tanto instrumentísticos como vocales”.

Corona concluye: “La intención de este programa es brindar nuevas voces y nuevos espacios a compositores que han sido históricamente marginados. Es lo que se ha venido haciendo fuertemente, en los últimos 15 o 20 años, para rescatar esas voces con la creación de nuevas ediciones. Se trata de conocer que, así como Europa dio a Vivaldi, Bach, Haydn y Mozart aquí en las Américas también hubo compositores relevantes”.