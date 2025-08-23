Daddy Yankee busca blindar su fortuna

El “Big Boss” está de regreso… pero ya no como Daddy Yankee. El astro puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, sorprendió al anunciar que ahora se presentará como DY, una jugada estratégica para evitar que su exesposa, Mireddys González, reciba regalías derivadas del uso de su icónica marca.

El cambio llega en medio de una batalla millonaria que estalló tras su separación, luego de casi tres décadas de matrimonio.

Conflicto

Desde diciembre de 2024, Daddy Yankee acusó a Mireddys y a su cuñada Ayeicha de retirar 100 millones de dólares sin autorización de sus empresas llamadas El Cartel Records y Los Cangris. Aunque un juez le devolvió el control corporativo y mantuvo 75 millones congelados, la guerra no paró.

Tres meses después, el intérprete de “Gasolina” volvió a los tribunales para exigir una indemnización de 250 millones de dólares, alegando una “gestión financiera caótica” por parte de González y su hermana.

La marca “Daddy Yankee”, registrada de forma compartida, se convirtió en el gran obstáculo. Por eso, ahora bajo el nombre DY, el cantante busca blindar sus ganancias, controlar su legado y empezar de cero.

DY ya estrenó “Sonríele”, un sencillo con tintes cristianos, y promete demostrar que el rey del reguetón también sabe reinventarse… y proteger cada dólar que gana.