Daddy Yankee es visto con otra mujer

Todas las miradas estuvieron puestas en Daddy Yankee, el hombre del año de la Academia Mexicana de la Música, el reggaetonero apareció en los Latin Grammy del brazo de su madre, la señora Rosa Rodríguez, quien lució orgullosa y muy sonríete del brazo de su popular hijo.

Daddy cambió la compañía en dos noches muy especiales en Las Vegas, primero cuando fue homenajeado como Persona del Año, y después, en la noche de premiación donde cantó y bailó en el escenario, a diferencia de años atrás, el puertorriqueño no fue acompañado de Mireddys González, su ex y con quien estuvo casado desde 1995.

A finales de diciembre de 2024, el cantante confirmó que se divorciaban, luego de recibir la petición formal de separación por parte de su esposa, aunque no se dieron a conocer públicamente las razones personales que provocaron la ruptura, el reggaetonero reconoció que atravesaban una etapa difícil.

Pleito en juzgados

La separación derivó en una disputa legal y financiera en Puerto Rico, Daddy Yankee acusó a Mireddys y a su hermana de realizar transferencias no autorizadas por 100 millones de dólares desde las cuentas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris, además de presuntamente eliminar información digital relacionada con sus negocios. Por su parte, Mireddys reclamó el cumplimiento de acuerdos económicos y la distribución de bienes y dividendos acumulados durante el matrimonio.

Lo que comenzó como una separación matrimonial terminó convertido en un conflicto judicial por el patrimonio y la administración de los negocios que ambos compartieron durante décadas.

La mamá, la más orgullosa

“El hombre del año con la Rosa más bella del mundo”, escribió el cantante para acompañar el video en el que aparece en la alfombra roja junto a su mamá, quien fue entrevistada y cuestionada sobe su sentir; confesó que se sentía muy orgullosa de su hijo.

“Orgullo inmenso estar con él en este momento, que todos sus amigos y sus colegas de la industria estuvieran ahí para celebrar fue para mí un honor, para mí también”, expresó fascinada ante las preguntas de la prensa a su paso por la alfombra.

El video causó conmoción entre los seguidores del mítico reggaetonero, quien deleitó con sus éxitos la noche de entrega de los Latin, teniendo como fan número uno nada más y nada menos que a su madre.