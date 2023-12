Dai Liparoti hace catarsis cantando

Era 2015 cuando Dai Liparoti decidió dejar su natal Argentina y buscar en México una oportunidad para mostrar su talento, fue el teatro musical el que le abrió las puertas con proyectos como Mentiras, Los miserables, Ghost, la sombra del amor y Hoy no me puedo levantar, pero hace un año decidió dar un paso al vacío y decirle a adiós a la tablas teatrales y enfocarse en su faceta como cantante, de lo que no se arrepiente.

“Fue un año maravilloso, se me abrieron muchas puertas, entre ellas el doblaje, primero en una película de ‘Barbie’ y después en el filme de Disney, ‘Wish’, y mi sencillo ‘Cámara lenta’ tuvo buena recepción, incluso me llevó a hacer presentaciones en Colombia”, dijo.

La cantante explicó que no se aleja de manera definitiva del teatro, pero sí hará una larga pausa porque estar haciendo musicales implica enfocarse solo en eso, ya que es un género muy demandante y que no permite hacer otra cosa y ahora lo que ella quiere es darse a conocer como intérprete.

Ahora Dai buscó darle un giro a su estilo y decidió experimentar con una fusión de pop con regional mexicano, con el tema “Amor de tu vida”, que habla del desamor y que fue escrito por ella. “Si bien es una fusión termina siendo una balada y yo venía haciendo música más bailable, entonces me sorprendió que a la gente le gustara y compositores de regional mexicano me empezaron a buscar, es un súper honor”, declaró.

Dai explicó que en las redes sociales hubo curiosidad de saber más de la canción, así que realizó una historia donde explicó el proceso creativo y hasta mostró el momento en que grabó con el Mariachi América; quería comunicar lo que es dejar el rencor de lado y aprender de las cosas que pasan. “La letra tiene que ver con una catarsis, yo creo que la música sirve para eso, para superar y que ese sufrimiento se pueda transformar en una canción, es lo mejor que pudo haber pasado”, señala.

Luna, su álbum, tiene siete canciones y “Amor de tu vida” es el tercer sencillo, pero para Dai podría ser el primer paso de lo que quiere hacer en su siguiente disco, seguir experimentando con géneros como el regional mexicano.

Pero Dai también grabó un EP llamado Dai with friends, un álbum donde cantó con amigos que también como ella son artistas independientes, y que ya está disponible en todas las plataformas, y con lo cual cierra el año.