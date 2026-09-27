Dakota Johnson se roba las miradas

Dakota Johnson acaparó las miradas durante la proyección en el Reino Unido de Verity: la sombra de un engaño, la película de suspenso psicológico y erótico que protagoniza junto a Anne Hathaway y Josh Hartnett, gracias a un atrevido vestido de encaje transparente.

La actriz estadounidense llegó a la alfombra roja en Londres con un maxivestido de encaje floral translúcido, una pieza de la diseñadora neoyorquina Colleen Allen, perteneciente a su colección Primavera 2026.

El diseño, en tono marfil, tiene un corte ajustado y largo hasta el suelo, que sigue la silueta de la actriz. El vestido también destaca por su pronunciado escote en V y por los tirantes anchos decorados con detalles de encaje.

La transparencia del tejido fue el elemento que más llamó la atención del look. Dakota Johnson llevó debajo lencería negra de la firma Fleur du Mal, creando un fuerte contraste con el tono claro del vestido y siguiendo la tendencia conocida como naked dress, que consiste en utilizar prendas transparentes para dejar visible parte de la ropa interior o de la piel.

Para completar el atuendo, la actriz eligió sandalias negras de tacón alto de Giuseppe Zanotti, joyería dorada de diseño sencillo y una manicura en tono oscuro.