Dakota y Chris Martin, separados

Dakota Johnson reapareció con un look de lo más sensual horas después de que saliera a la luz su ruptura con Chris Martin. La actriz y el líder de Coldplay pusieron fin a su relación después de ocho años juntos, aunque la decisión no fue inmediata ni sencilla. “Ocurrió hace mucho tiempo”, reveló una fuente cercana a Daily Mail, “pero no habían podido decidir cómo hacerlo oficial”.

Dakota quería que estuvieran juntos porque lo amaba tanto a él como a sus hijos, pero “las rupturas no son instantáneas”, indicó la fuente, y después de un tiempo lleno de idas y venidas “se dieron cuenta de que ya no estaban hechos el uno para el otro”.

La protagonista de Cincuenta sombras de Grey, de 35 años, y el líder de Coldplay, de 48, comenzaron su noviazgo en 2017. Nadie puede olvidar aquellas románticas fotos paseando por una playa de Malibú abrazados y cogidos de la mano. El exmarido de Gwyneth Paltrow se había vuelto a enamorar y lo había hecho de otra actriz, nada menos que de la hija de Melanie Griffith y Don Johnson.

La diferencia de edad nunca fue un impedimento, los años pasaron, se les veía muy enamorados, aunque siempre con la discreción por bandera, y llegaron a comprometerse. El cuento de hadas terminó, pero no de un día para otro. ¿Los motivos? Solo ellos saben con certeza lo que ocurrió. Sin embargo, fuentes cercanas han dado a conocer la razón que los llevó a poner fin a su historia de amor.