A través de su cuenta de Instagram, Dalay realizó una dinámica para responder a sus fanáticos, y uno de ellos le preguntó: “Un tema del que nadie habla. ¿Hubo depresión posparto? A mí me fue fatal y ya no quise tener más hijos”. En respuesta, Dalay se sinceró y afirmó: “Afortunadamente a mí no me dio”.

De acuerdo con Medline Plus, muchas mujeres experimentan cambios en su estado de ánimo después de dar a luz, como pérdida de apetito, crisis de llanto, ansiedad o dificultad para dormir, aunque estos síntomas suelen durar solo unos días.

Por otro lado, la depresión postparto dura más tiempo y puede provocar sentimientos de desesperanza e incluso una pérdida de interés por el bebé. Los síntomas suelen aparecer en las primeras semanas después del parto, pero también pueden comenzar más tarde, durante el embarazo, o hasta seis meses después del parto. Se incluye la dificultad para establecer un vínculo con el bebé, alejamiento de familiares y amigos, intensa irritabilidad e ira, ataques de pánico y hasta pensamientos de muerte o suicidio, entre otros.