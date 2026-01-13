Dale otro sentido a tu baño

Desde maximizar la luz natural y el espacio en baños pequeños hasta integrar las últimas tendencias tecnológicas y materiales naturales, las opciones de diseño son vastas. Conviértelo en un espacio tan acogedor y atractivo como el resto de tu casa.Añade una falda

Recupera el encanto de los muebles de baño con falda, un detalle inspirado en el pasado que no solo oculta la fontanería, sino que añade personalidad instantánea con tejidos estampados que hacen que tu pequeño aseo parezca sacado de una casa de campo inglesa. En esta casa de Cambridge, Massachusetts, la falda del mueble está hecha con una tela de Rose Cumming, mientras que las paredes en Dorset Cream de Farrow & Ball, con molduras en Deep Ochre de Benjamin Moore.Dale un toque vintage

Una cómoda de roble de los años 40 encontró una nueva vida como un mueble de baño espectacular. La diseñadora de Toronto Montana Labelle la cubrió con piedra Verde Malaquita Mosaico, un verdadero festín visual, y el espejo orgánico junto con la lámpara colgante escultórica completan el look.Crea un jardín

En el baño principal de esta impresionante casa a las afueras de Madrid diseñada por Luis García Fraile, las paredes se han cubierto con el papel pintado con motivos botánicos Renaissance Herbier, de Iksel, en Pablo Torre. El mueble de madera es de tulipie burdeos y dolomita, de LGF Spaces; el espejo redondo se compró en Berenis y los apliques son franceses.Opta por lo simple

No todos tenemos ventanas en el baño que den a uno de los monumentos más famosos del mundo, pero si tienes una vista espectacular, deja que el espejo multiplique la magia. Este mueble flotante de travertino en un apartamento de París mantiene las líneas sencillas para que nada compita con ese panorama parisino que corta la respiración, perfectamente enmarcado en cristal a medida.Oscuro y dramático

Cuando el rey del lujo discreto diseña un aseo, el resultado es mármol de carbón que te hace sentir como si estuvieras entrando en una cueva sofisticada. En la casa de Giorgio Armani, el mueble de baño en mármol Zebru en un baño de invitados tiene grifos de Rubinetterie Stella. Los apliques son de Armani/Casa.