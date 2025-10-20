Dalilah no quiso entrar en polémica

Dalilah Polanco fue cuestionada sobre lo que dijo dentro de La casa de los famosos México, en donde compartió la vez que Eugenio Derbez le rompió el corazón. Pese a que en su relato no mencionó los nombres de los involucrados, seguidores del reality show no tardaron en señalar que se trataba de Eugenio Derbez y la tercera en discordia era su esposa, Alessandra Rosaldo.

Ante esto, recientemente los reporteros cuestionaron a Dalilah si es que se podría disculpar con su ex por la polémica que causaron sus declaraciones, a lo que ella se negó rotundamente, pues asegura que ella solo contó la parte de su historia. “Los ejercicios que hicimos en ‘La casa’... regularmente hacían preguntas acerca de nuestras vidas, yo creo que lo que ya pasó, pasó, me hacen preguntas, las contesté, las contesté de una manera muy correcta y respetuosa, entonces yo creo que no le falté el respeto a nadie porque finalmente es parte de mi historia”, señaló la actriz.