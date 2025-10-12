Dalilah Polanco habló de su paso por sectas

Dalilah Polanco sorprendió a sus seguidores al revelar en el podcast Sincuenta de Youtube, el pasado 9 de octubre, que su experiencia en NXIVM no fue el único acercamiento con una organización controversial. La actriz confesó que también participó en la conocida disciplina Bikram Yoga.

Todo empezó cuando Dalilah explicó su paso en NXIVM. “A ver, cuántos de nosotros no hemos formado parte de una secta. Tu flor de la abundancia, sistema binario exponencial, pirámide, estos nombres los digo porque no estoy involucrando el nombre de ninguna compañía, porque puedo decir: ‘Yo también iba a tomar clases de yoga en calor porque fue otra secta”.

A esto, Marta Guzmán comentó: “Era Bikram Yoga, que a todos nos invitaron”.

Joanna Vega-Biestro también comentó sobre la situación, y ahondó en que ella se enteró de dicha disciplina debido a un exnovio. Posteriormente, Polanco comentó brevemente su experiencia en este tipo de yoga: “Yo estuve ahí, pero era de ir diario a las 6 de la mañana, esa es una…”.

¿Qué es Bikram Yoga?

Bikram Choudhury, creador del Bikram Yoga, fue acusado de abusar sexualmente de varias de sus alumnas mientras construía un imperio global de yoga. El método se popularizó en los años 80 en Estados Unidos y llegó a contar con más de 650 franquicias en todo el mundo.