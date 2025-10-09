Dalilah se reencuentra con Carlos Rivera

Dalilah Polanco regresó a su hogar tras pasar 10 semanas de aislamiento en La casa de los famosos México 2025 y obtener el segundo lugar de la temporada.

La actriz fue recibida por sus seres queridos más cercanos en su departamento, pues se pusieron de acuerdo para organizar una fiesta sorpresa en su honor con mariachis, bocadillos y playeras temáticas.

Entre los invitados destacó Carlos Rivera, uno de los mejores amigos de Polanco. Y es que los artistas se reencontraron tras el escándalo que se desató en redes sociales por una supuesta participación especial del cantante en el reality.

Comparte bello momento

Dalilah Polanco no dudó en compartir una fotografía de su reencuentro con Carlos Rivera en Instagram, enfatizando así su cercanía. “Se dice que sí viene porque, número uno, es la promoción de ‘¿Quién es la máscara?’; número dos, animar la fiesta, como ya han estado bandas y, número tres, pues él es uno de los mejores amigos de Dalilah, entonces será muy especial para ella verlo ahí”, comentó Pablo Chagra en La Mejor FM.

Pocas horas después de que tomó fuerza este rumor, la información sobre la cancelación de la participación del cantante comenzó a difundirse debido a reacciones negativas en redes sociales.

La cuenta de Instagram Chamonic informó: “Carlos Rivera no irá a ‘La casa de los famosos México’. Él iba a entrar para promocionar el programa ‘¿Quién es la máscara?’, pero como muchos saben, apoya a Dalilah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera”.

Imágenes compartidas por Chamonic detallaron que el equipo de Carlos Rivera optó por evitar cualquier posible repercusión en los nuevos proyectos del artista.