Damián Alcázar buscará una cita con Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, para buscar que en el programa escolar federal se incluya que los alumnos de educación básica vean cine un día a la semana.

El actor de La ley de Herodes y El infierno recordó que hace dos años se reunió con la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para platicarle sobre las desventajas de exhibición con las que cuenta el cine nacional.

“Me escuchó perfectamente, es muy cauta, inteligente y sensible y me dijo que si me parecía bien Cine en la Ciudad (como nombre) y le dije que había que abrir más cineclubes, que había que exhibir cine mexicano en las alcaldías, lo cual es fácil porque es poner pantallas”, señala.

“Voy a buscar una cita con la doctora para recordarle esto que traía y que los niños tengan siempre una clase especial, que sepan que los viernes en el salón de clases o de eventos, donde sea, les presenten una película de calidad como de ‘El Gordo y el Flaco’, Charles Chaplin, cortos mexicanos que son de los mejores, (porque) sino, van a seguir viendo lo que nos traen los gringos con la ideología de que son los superhéroes y policías del mundo, cuando nuestro cine es bueno”, dice Alcázar.

Recuerda que llegó con Sheinbaum luego de hablar con Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario mexicano, con el que recordó que en su infancia vieron películas en la calle, con proyecciones sobre una manta blanca colocada en una pared.

AMLO envió al actor con Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con quien habló sobre programa para canal Once y TV UNAM, y este a su vez le propuso hablar con la hoy presidenta electa. “Tengo que hablar con ella primero, la conozco y esa vez la sentí sensible. Si luego ella me dice que vaya con Mario Delgado (próximo titular de la SEP), bueno, sino que ellos hablen y pongan la materia”, expresa Damián.

Los planes del histrión es también buscar a Clara Brugada, jefa de gobierno electa para la Ciudad de México, para las funciones públicas. En su momento, la alcaldía de Iztapalapa, que gobernó Brugada, fue sede de alguna película presentada por Alcázar. “La gente se quedó hasta después de las 11 de la noche para hacerme preguntas, hablar de la película, quiere decir que están interesados en eso”, considera.

El famoso estuvo en un acto simbólico de la Facultad de Cine, en la Ciudad de México, donde se dio a conocer que una beca para aprender actuación para cine, la cual llevará su nombre.