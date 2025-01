Damian Hardung es un actor alemán. Se crió junto a sus dos hermanos: Gabriel y Leon. Desde joven mostró una chispa de creatividad que prometía brillar en el mundo del entretenimiento.

En su niñez, su fascinación por la actuación era evidente para todos los que lo rodeaban. A medida que Damian crecía, su pasión solo se intensificaba, y su deseo de convertirse en un actor consumado se hizo cada vez más fuerte. Participar en producciones teatrales locales se convirtió en su pasatiempo favorito, donde descubrió la magia de encarnar diferentes personajes y conectar con el público.

Su determinación trascendía las tablas del teatro local. A la temprana edad de catorce años, Damian obtuvo una beca para estudiantes superdotados que lo llevó a cruzar el Atlántico rumbo a la bulliciosa ciudad de Nueva York.

No obstante, su talento no se limitaba al escenario; antes de embarcarse en su carrera actoral, mostró su destreza en otro campo: el futbol. Durante su tiempo en Fortuna Köln, Damian no solo destacó por su habilidad con el balón, sino también por su dedicación y trabajo en equipo. Pero, como suele suceder con los sueños que arden con intensidad, Damian tomó la difícil decisión de abandonar su vínculo con el club de futbol en pos de su pasión por la actuación.

Se graduó de la escuela secundaria en el 2016. Después de su graduación, Damian tomó un giro inesperado en su camino educativo y decidió explorar el fascinante mundo de la medicina, para posteriormente enfocarse en su pasión, la actuación.

Damian Hardung irrumpió en el mundo del cine y la televisión con la frescura y el talento de un joven prodigio. Su pasión por la actuación se manifestó desde temprana edad, cuando a los 12 años hizo su debut en la pantalla con cortometrajes como Der Magische Umhang y Die Konige de Starbe. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, con una serie de roles que han dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento.

Uno de los primeros papeles protagónicos de Hardung llegó con la película Clara y el secreto de los osos, en 2013, donde interpretó a Thomas, cautivando a audiencias con su encanto juvenil y su habilidad actoral. Pero fue su participación en la serie Club de los Lazos Rojos: cómo empezó todo lo que realmente lo catapultó a la fama, convirtiéndose en un ícono para el público juvenil y ganándose el reconocimiento de la crítica gracias a su impresionante actuación.

En 2018, Hardung demostró su versatilidad al asumir el papel principal en la adaptación moderna de Cyrano de Bergerac titulada La chica más hermosa del mundo, donde su interpretación como Rick cautivó los corazones de los espectadores. Su incursión en la serie de invasión alienígena Spides también lo consolidó como uno de los talentos más prometedores de la pantalla.

El año 2019 marcó otro hito en la carrera de Hardung con su participación en el aclamado programa de televisión The name of the rose, compartiendo escena con talentos como Rupert Everett y John Turturro. Pero fue su papel en la serie de Netflix Cómo vender drogas en línea (rápido) como Daniel Riffert lo que lo llevó a un nuevo nivel de reconocimiento, mostrando su capacidad para equilibrar el drama y la comedia de manera magistral. Ese mismo año fue parte de Auerhaus, una cinta de drama y romance en la que interpreta a Hoeppner, uno de los cuatro protagonistas.

Sin embargo, fue en 2024 cuando Hardung alcanzó nuevas alturas de fama y reconocimiento internacional con su interpretación del apasionante James Beaufort en la adaptación de la exitosa novela Save me de Mona Kasten. La serie Maxton Hall: el mundo entre nosotros se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hardung al estrellato y consolidándolo como uno de los actores más destacados de su generación. Compartió pantalla junto a Harriet Herbig-Matten, Sonja Weisser, Justus Riesner, Frederic Balonier, Ben Felipe, Fedja van Huet, Runa Greiner, Andrea Guo, entre otros.

Gracias a su espectacular actuación en Maxton Hall, la demanda de una segunda temporada se hizo ensordecedora. Los fanáticos de los enemies to lovers y de los libros quedaron encantados con la interpretación del actor y la serie en su conjunto. Todo este boom hizo que Prime Video confirmara una segunda temporada, y aparentemente seguirá adaptando todos los libros de la trilogía Save me de Mona Kasten.

Con su carrera en pleno auge, Damian continúa sorprendiendo al público otros proyectos emocionantes, como su papel en la serie Love suck, donde explorará su talento en un intrigante romance entre una boxeadora (interpretada por Havana Joy Josephine Braun) y un vampiro. Muchos han señalado que es la versión alemana de Crepúsculo.

Damian Hardung aparece en Instagram como @damianhardung. En esta red social ha superado el millón de seguidores. El actor suele subir contenido principalmente sobre sus proyectos actorales, de modelaje y activismo.