La canción del verano está aquí y se adelanta a la temporada. El aclamado cantante y compositor italiano Damiano David, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado “Next summer”. El tema está acompañado de un video musical, que se lanzo el 28 de febrero.

El impactante clip, que muestra momentos de tensión y violencia que se alternan con momentos de extrema ternura y poesía, nos muestra a Damiano como prisionero en una cárcel. La narrativa del video actúa como una metáfora de la prisión mental a la que nos enfrentamos como humanos, en una representación de la idea de que no es el mundo exterior el que nos aprisiona, sino nuestros propios miedos y mentes.

Anticipando el estreno en sus redes sociales, Damiano compartió un adelanto: “Cuando nos falta la fuerza para enfrentar el cambio, la mente puede convertirse en una prisión. Nos encontramos atrapados e inmóviles en una jaula hecha de miedos, juicios e inseguridades. El miedo a no ser suficiente, a no tener éxito y a no cumplir con las expectativas de los demás, nos mantiene prisioneros. Enfrentar nuestra propia vulnerabilidad es un acto de valentía. Empezar a aceptar quiénes somos es el primer respiro de aire fresco”.