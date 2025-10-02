Dan a Silvia Molina Premio Rosario Castellanos

El Senado de la República entregó en sesión solemne el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos edición 2024 a la escritora Silvia Molina, quien agradeció el reconocimiento.

Señaló: “Les expresó mi asombro porque me haya tocado hoy estar aquí y recordar a la gran escritora Rosario Castellanos”, después de recibir el premio de manos de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Castillo expuso que este premio busca destacar la importancia de la literatura en México y Silvia Molina es reconocida por su prolífica carrera como narradora, escritura y su aportación a las obras infantiles. En tanto, la senadora Beatriz Mojica dijo que este galardón premia a escritoras y escritores con obra consolidada, escrita en idioma español o en cualquiera de las lenguas originarias deLatinoamérica.